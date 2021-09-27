Rắn hổ mang đau đớn 'quằn quại' khi bị trăn vua cắn ngang cổ và cái kết thảm hại dành cho kẻ luôn tỏ ra sự uy quyền

Trăn vua Malayo Python vô tình chạm trán rắn hổ mang chúa trong rừng rậm Thái Lan. Nhận ra mình đang trong tầm ngắm của rắn hổ mang chúa, nó ngẩng cao thân trước rồi từ từ tiến về phía rắn hổ mang chúa đang bành rộng cổ đầy gớm ghiếc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ran-ho-mang-dau-don-quan-quai-khi-bi-tran-vua-can-ngang-co-va-cai-ket-tham-hai-danh-cho-ke-luon-to-ra-su-uy-quyen-427168.html