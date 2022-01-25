Ra khơi kéo lưới, đôi vợ chồng ngư phủ không hết bàng hoàng khi suýt đắm thuyền vì câu phải 'chiến thần' của đại dương

Hai vợ chồng ngư dân đã vô cùng vất vả để có thể kéo được 'sinh vật khủng lồ' lên thuyền. Hóa ra đó lại chính là một con cá mập bò mắt trắng - thủ phạm của những vụ tấn công con người gần bãi biển, nổi danh là loài cá hung hăng.

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