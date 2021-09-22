Quy trình 'tắm rửa' cho tàu cao tốc nhanh nhất thế giới ở Trung Quốc diễn ra như thế nào?

Bảy cặp tàu "viên đạn" Fuxing sản xuất trong nước của Trung Quốc đã chính thức đi vào hoạt động trên tuyến Bắc Kinh - Thượng Hải. Di chuyển ở tốc độ lên tới 350 km/h, nhờ tăng tốc tàu, hành trình dài 1.318 km giữa hai thành phố đã giảm từ 4 tiếng 49 phút xuống còn 4 tiếng 28 phút.
Đời Sống 06:30 22/09/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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