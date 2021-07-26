'Quý bà' múa côn náo loạn chốt kiểm dịch rồi lại múa may quay cuồng phán 'có phép thần thông quảng đại'

Người đàn bà mặc áo dài xanh sau khi múa võ náo loạn chốt kiểm dịch thì bị dân mạng chia sẻ ảnh khác ngay sau đó. Trong một clip mới nhất nhân vật này còn phán 'có phép thần thông quảng đại' khiến dân mạng chóng mặt. Hiện tại clip vẫn gây xôn xao cư dân mạng và nhận nhiều lượt bình luận rôm rả.
Đời Sống 09:20 26/07/2021

Đường Nguyên (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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