Quá nhanh quá nguy hiểm, 2 người đi xe máy lao nhanh qua đường bị xe ben tông trúng văng xuống đường, tài xế lắc đầu ngao ngán

Hình ảnh video ghi lại cho thấy khi di chuyển vào ngã tư nhưng xe tải và xe máy không xe nào nhường đường. Xe tải sau đó tông ngang xe máy. Va chạm mạnh khiến 2 người đi xe máy bị hất văng vào lề đường.
Đời Sống 08:35 31/10/2023

Bích Thu (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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