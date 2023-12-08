Qua giao lộ, container tăng tốc bất ngờ rồi lật nghiêng đè bẹp ô tô con, 2 người trong xe sống sót thần kỳ

Sự việc được ghi lại vào ngày 1/12, tại Thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Hình ảnh ghi lại vụ tai nạn kinh hoàng khi xe container màu đỏ đã va chạm với một chiếc xe container khác đang cố rẽ trái, dẫn đến vụ lật xe thảm khốc. Rất may 2 nạn nhân trong ô tô con sống sót thần kỳ.
Đời Sống 06:00 08/12/2023

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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