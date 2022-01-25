Phóng xe vào con đường 'không thể quay lại', tài xế có màn quay đầu gây SỐC khiến người xem mở rộng tầm mắt

Một tài xế người Hong Kong điều khiển 1 chiếc xe ô tô màu xanh sẫm đang đi trên 1 con đường hẹp với 1 bên là vách đá, 1 bên là vực sâu thì quyết định quay đầu. Đoạn clip đã thu hút 18 triệu lượt xem bởi khả năng điều khiến xe siên hạng của vị tài xế.

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