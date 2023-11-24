Phơi quần áo ngoài trời, người phụ nữ hốt hoảng khi thấy cảnh trước mắt, hàng nghìn con ong đang bám trên hai chiếc quần jean

Hình ảnh ghi lại cho thấy hàng nghìn con ong đang đậu trên hai chiếc quần jean được phơi ngoài trời khiến người phụ nữ kinh hoàng khi chứng kiến. Sau đó người này đã nhờ đến sự trợ giúp của cảnh sát.

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