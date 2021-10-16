Phát hiện ‘thân cây dài’ dưới suối, nhóm người đi rừng đến gần thì giật mình phát hiện sinh vật ‘lạ’ dài 5m kích thước ‘khủng’

Một người đi rừng đã phát hiện ra một 'thân cây dài' đang nằm bên dưới con suối tại hòn đảo Kalimantan. 'Thân cây' tưởng chừng bất động này lại là một sinh vật sống dài tới 5 mét, là trăn vua, trăn gấm.
Đời Sống 11:30 16/10/2021

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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