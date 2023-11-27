Phát hiện rắn khủng bị mắc kẹt vào bánh xe, người đàn ông dùng dép tông đập liên tiếp vào đầu để khống chế

Video ghi lại cảnh tượng một người đàn ông mặc áo đỏ đang dùng một tay túm lấy đuôi con rắn kẹt vào bánh xe máy, tay còn lại dùng dép tông đập mạnh vào đầu con vật. Một lúc sau, người này đã dùng chiếc dép đè lên đầu con rắn rồi tóm gọn.
Đời Sống 09:03 27/11/2023

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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