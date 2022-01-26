Nổi cơn thịnh nộ vì sự 'xâm phạm gia cư' bất hợp pháp của con người, hổ mang chúa điên cuồng tấn công chuyên gia bắt rắn không chút 'kiêng nể' !

Sau khi nhận được phản ánh của người dân khi họ thường xuyên nhìn thấy một con rắn hổ mang chúa ở gần khu vực sinh sống, đội cứu hộ Asorapit Wittaya Trainer, Ấn Độ đã vào cuộc để truy vết con rắn độc. Tuy nhiên, con rắn tỏ ra rất hung hăng và liên tục nổi điên lao vào tấn công đội cứu hộ.
Đời Sống 05:30 26/01/2022

An Nhiên (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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