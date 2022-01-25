Những ý tưởng không thể nào táo bạo hơn của người đàn ông liều mình xuống bể cá 'ăn thịt' khét tiếng Piranha bụng đỏ và cái kết 'hú hồn' !

Giống như cá mập, loài cá Piranha bụng đỏ có thể đánh hơi thấy mùi máu trong nước rất nhạy bén và lao vào tấn công mục tiêu bằng hàm răng sắc bén của mình. Chính vì vậy, loài cá này được mệnh danh là kẻ săn mồi táo tợn. Dẫu vậy, người đàn ông vẫn muốn kiểm chứng độ đáng sợ của loài cá này và kết quả sẽ ra sao?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhung-y-tuong-khong-the-nao-tao-bao-hon-cua-nguoi-dan-ong-lieu-minh-xuong-be-ca-an-thit-khet-tieng-piranha-bung-do-va-cai-ket-hu-hon--446472.html