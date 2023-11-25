‘Người vận chuyển’ phiên bản độc lạ, người đàn ông đi xe máy để bò ngồi phía trước khiến nhiều người kinh ngạc

Hình ảnh ghi lại cho thấy khoảnh khắc một người đi xe máy với cả một con bò ngồi phía trước ở Nigeria. Cảnh tượng kỳ lạ này khiến người đàn ông phải bật cười, nhưng đồng thời cũng tạo nên một hình ảnh độc đáo về sự đa dạng và khác biệt của cuộc sống ở Nigeria.
Đời Sống 10:00 25/11/2023

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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