Người đàn ông sốc nặng khi vừa mở cửa nhà tắm đã chứng kiến cảnh tượng chưa từng thấy

Cảnh tượng kinh hoàng này được ghi lại tại Kanchanaburi, Thái Lan. Từ video cho thấy, người đàn ông bị sốc khi phát hiện ra hàng nghìn con côn trùng trong ngôi nhà bè nổi của mình gần đập Srinakarin. Chúng bay vo ve trong nhà và bám đầy ở các bức tường trong phòng tắm.

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