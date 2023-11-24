Người đàn ông cầm lưỡi liềm đi vào trường, điên cuồng chạy xung quanh và vung vũ khí vào học sinh, cảnh tượng hỗn loạn gây ám ảnh kinh hoàng

Sự việc được ghi lại vào 8h30 sáng ngày 22/11, tại một trường học ở Chaiyaphum, Thái Lan. Hình ảnh ghi lại cho thấy những đứa trẻ hoảng sợ bỏ chạy khi người đàn ông bỏ lại xe và nổi điên, chạy xung quanh và cung vũ khí. Học sinh và giáo viên đã may mắn chạy được vào trong lớp học.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-dan-ong-cam-luoi-liem-di-vao-truong-dien-cuong-chay-xung-quanh-va-vung-vu-khi-vao-hoc-sinh-canh-tuong-hon-loan-gay-am-anh-kinh-hoang-632706.html