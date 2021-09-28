Người đàn ông ba chân bốn căng chạy theo chiếc xe đầu kéo đang 'LẠC TRÔI' từ trên dốc xuống cắt ngang mặt đường đông xe

Vụ việc xảy ra vào ngày 18/9 vừa qua tại thành phố Ulan-Ude, Cộng hòa Buryatia, Nga. Qua đoạn video có thể thấy một người đàn ông đang chạy theo chiếc xe đầu kéo tuột dốc xuống con đường đông xe. May mắn, chiếc xe không tông trúng phương tiện nào trên đường.
Đời Sống 13:57 28/09/2021

An Như (T/H) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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