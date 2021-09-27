Nghe thấy tiếng động lớn người dân kéo nhau đến xem thì thấy cô gái nằm đau đớn trên nóc xe, biết nguyên nhân ai cũng hết hồn

Cô gái không rõ danh tính dường như đang tận hưởng khoảnh khắc 'thân mật' với bạn trai thì ngã khỏi ban công ở thành phố Đài Bắc, Đài Loan. Cú ngã làm lõm cả nóc ô tô khiến cô gái vô cùng đau đớn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nghe-thay-tieng-dong-lon-nguoi-dan-keo-nhau-den-xem-thi-thay-co-gai-nam-dau-don-tren-noc-xe-biet-nguyen-nhan-ai-cung-het-hon-427124.html