Nam thanh niên nằm lăn ra đường ăn vạ vì bố mẹ không cho tiền, hành động khiến rất nhiều người phẫn nộ nhưng biết chuyện lại đáng buồn hơn thế

Đoạn clip về một anh chàng nằm lăn ra giữa đường ăn vạ sau khi không xin được tiền tiêu vặt từ bố mẹ khiến nhiều phẫn nộ. Thế nhưng người đàn ông này bị thiểu năng trí tuệ từ lúc mới sinh phải sống phụ thuộc vào bố mẹ già.
Đời Sống 07:24 28/09/2021

Bích Thu (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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