Nam thanh niên lái mô tô bốc đầu thể hiện 'đẳng cấp' và cái kết 'TÉ SẤP MẶT' làm các phương tiện phía sau bị vạ lây

Nhóm nam thanh niên lái xe mô tô trên con đường đông đúc phương tiện rồi bốc đầu thể hiện 'đẳng cấp'. Nào ngờ, một nam thanh niên trong nhóm có pha bốc đầu xe lỗi và ngã xuống đường làm vạ lây các phương tiện phía sau.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nam-thanh-nien-lai-mo-to-boc-dau-the-hien-dang-cap-va-cai-ket-te-sap-mat-lam-cac-phuong-tien-phia-sau-bi-va-lay-427066.html