Nam thanh niên cố chen vào giữa xe tải và ô tô con khiến bình xăng xe máy bốc cháy tạo thành vệt lửa dài hàng chục mét trên đường

Vụ tai nạn xảy ra tại Quảng trường Smolenskaya ở Moscow, Nga hôm thứ 4 (15/9) vừa qua. Một nam thanh niên điều khiển xe máy độ chở theo bạn cố chen vào giữa 2 xe nhưng bất ngờ té ngã, bình xăng phát nổ tạo thành vệt lửa dài trên đường.
Đời Sống 12:15 21/09/2021

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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