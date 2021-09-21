Một viên cảnh sát đu người trên nắp capo 'như phim hành động' để ngăn chặn phương tiện vi phạm giao thông

Một cảnh sát giao thông ở Rajasthan's Udaipur đã bám vào nắp capo của chiếc ô tô sau khi tài xế không chịu dừng phương tiện. Theo chia sẻ từ The Times of India, viên cảnh sát đã "đu người" trên xe khoảng 500 mét, ngã xuống và bị thương nhẹ.
Đời Sống 15:50 21/09/2021

Minh Thư (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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