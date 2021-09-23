Mê mê ác chiến với đồng loại hươu cao cổ lọt vào tình huống 'ngàn cân treo sợi tóc', khi bị sư tử bắt trúng và cái kết khó ngờ

Trong lúc ác chiến với đồng loại, chú hươu cao cổ không hề hay biết đã rơi vào tầm ngắm của bầy sư tử. Rất may là nhờ vào sự nhanh nhẹn cùng thông minh, nó đã tạo ra màn thoát chết ngoạn mục. Điều này đã làm cho kẻ đi săn trở nên rất tức tối.
Đời Sống 14:30 23/09/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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