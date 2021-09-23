‘Mặt thiên thần, body ác quỷ’, hot girl xứ Hàn trở thành ‘cô gái vàng’ trong làng mỹ nhân đạt tỉ lệ hình thể chuẩn phụ nữ đẹp châu Á

Lee Ha Neul chính là chuẩn mực cho tiêu chuẩn “bagel” của người Hàn khi sở hữu nụ cười trong trẻo nhưng số đo ba vòng nóng bỏng. Trái với vẻ trong sáng như nữ sinh cô sở hữu thân hình gợi cảm với số đo ba vòng lý tưởng 90-61-90.

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