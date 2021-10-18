Mãn nhãn màn lễ gai nhọn 'ghê mắt' nhất lịch sử, khán giả giật nảy mình còn tự hỏi không biết chủ thớt thấy thế nào?

Một đoạn clip ghi lại cảnh bác sĩ lấy gai nhọn ra khỏi chân của bệnh nhân khiến nhiều mọi người 'hãi hùng". Theo đó, sau khi thực hiện vài thao tác, bác sĩ đã dùng tay ấn vào vết thương và lấy "vật lạ" ra khỏi chân bệnh nhân.
Đời Sống 11:49 18/10/2021

Phương Chang (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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