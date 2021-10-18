Màn 'khiêu vũ' đẹp huyền ảo của đàn cá 'khổng lồ' trong đại dương khiến dân tình 'không thể rời mắt'

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc đàn cá mòi dầu lớn đan vào nhau thành những mảng màu xám bạc, khi mặt trời phản chiếu lớp vảy tạo ra khung cảnh đầy mê hoặc. Đôi khi chúng nhảy lên bắn tung tóe, khi thì nhảy qua làn nước trong như pha lê.
Đời Sống 11:00 18/10/2021

Minh Thư (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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