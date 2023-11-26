Mải mê làm việc, nam thanh niên không phát hiện rắn trườn ngay sau lưng và diễn biến sau đó khiến nhiều người thót tim

Hình ảnh ghi lại vào ngày 1/11, tại một cửa hàng sửa xe máy ở tỉnh Chanthaburi, Thái Lan. Từ hình ảnh cho thấy một con rắn trườn ngay sau lưng người thợ sửa xe rồi trốn dưới gầm xe. Do đang bận rộn với công việc của mình nên người đàn ông này không nhìn thấy, diễn biến sau đó khiến người xem thót tim.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mai-me-lam-viec-nam-thanh-nien-khong-phat-hien-ran-truon-ngay-sau-lung-va-dien-bien-sau-do-khien-nhieu-nguoi-thot-tim-632910.html