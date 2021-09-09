Lộ clip vợ chồng bà chủ Đại Nam đích thân đi kiểm tra trạm sản xuất oxy miễn phí giữa ồn ào 'sao kê - lật kèo'

Mới đây, đoạn clip được một TikToker ghi lại cho thấy bà Nguyễn Phương Hằng và ông Dũng "lò vôi" đích thân đi kiểm tra trạm sản xuất oxy mini miễn phí tại Bình Dương. Được biết, đây là ý tưởng của ông Dũng nhằm giúp bất cứ ai bệnh tật đều có được oxy kịp thời. Khi hai vợ chồng xuất hiện, người dân xung quanh đã rất phấn khích.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lo-clip-vo-chong-ba-chu-dai-nam-dich-than-di-kiem-tra-tram-san-xuat-oxy-mien-phi-giua-on-ao-sao-ke-lat-keo-423425.html