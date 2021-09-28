Linh dương bị CẮN NÁT nửa thân dưới vẫn quật cường chiến đấu với kẻ thù tìm cách thoát thân, sức sống MÃNH LIỆT khiến người xem thán phục

Một con linh dương đã bị một con linh cẩu tấn công và "ăn tươi nuốt sống" ngay tại chỗ. Toàn bộ phần cơ quan nội tạng của linh dương bị linh cẩu kéo ra ngoài một cách tàn nhẫn. Thế nhưng linh dương vẫn quật cường chống trả.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/linh-duong-bi-can-nat-nua-than-duoi-van-quat-cuong-chien-dau-voi-ke-thu-tim-cach-thoat-than-suc-song-manh-liet-khien-nguoi-xem-than-phuc-427278.html