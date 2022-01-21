Liên tục khoe tiền trên mạng xã hội, chủ tài khoản facebook bị 'đạo tặc' tìm đến tận nhà để cướp và cái kết đắng hơn thuốc

Theo Thi thức và Cuộc sống, tài khoản Facebook ‘‘Hoàng Hường’’ chuyên bán hàng livestream và khoe nhiều tiền mặt, hai tên cướp đã để ý và chọn làm mục tiêu. Sau đó chúng chuẩn bị đầy đủ đạo cụ để thực hiện hành vi khống chế và phạm pháp.
Đời Sống 11:38 21/01/2022

An Nhiên (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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