Lạ lùng rắn lớn tự nuốt đuôi của chính mình và cắn đến chảy máu, lời giải thích của chuyên gia mới là điều gây choáng

Đoạn clip được ghi lại tại một cửa hàng bán thú cưng. Hiện tượng tự ăn thịt chính mình ở loài rắn rất hiếm xảy ra. Các chuyên gia cho rằng, con rắn này có thể đang bị ốm. Ngoài ra, hành vi nhai đuôi của loài rắn cũng có thể là do chúng "nhầm tưởng" đây là thức ăn và phản xạ theo bản năng săn mồi. Đến khi nhận ra, con vật sẽ tự động nhả chiếc đuôi.
Đời Sống 10:00 28/09/2021

Phương Chang (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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