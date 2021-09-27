Lạ lùng cô gái mặc váy cưới đi bộ giữa đường gây khó hiểu nhưng câu ‘đùa ghẹo’ của tài xế đi phía sau khiến cư dân mạng phẫn nộ

Đoạn clip ghi lại cảnh tài xế ô tô sửng sốt khi thấy một cô gái mặc trang phục vô cùng đặc biệt, đi bộ giữa đường. Thế nhưng người tài xế liên tục nói lớn bình phẩm về trang phục và dùng những từ ngữ bị đánh giá là vô duyên.
Đời Sống 20:49 27/09/2021

Minh Tú (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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