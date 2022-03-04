Lạ lùng chú rắn đuôi chuông tự động bò đến mỗi khi được gọi tên khiến cộng đồng mạng thích thú

Gần đây, mạng xã hội lan truyền một đoạn clip về chú rắn đuôi chuông có tên Ruby dường như nghe được âm thanh của con người mỗi khi ai đó gọi tên nó và con rắn sẽ chủ động tiến tới gần người gọi. Được biết con rắn này được nuôi trong sở thú bò sát Texas, Mỹ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/la-lung-chu-ran-duoi-chuong-tu-dong-bo-den-moi-khi-duoc-goi-ten-khien-cong-dong-mang-thich-thu-453594.html