Kỳ đà khủng tung đòn 'cực hiểm' khiến hổ mang chúa choáng váng, trước đối thủ không hề nhẹ ký

Đoạn video ghi lại trận chiến sinh tử giữa một con kỳ đà Monitor và rắn hổ mang chúa. Theo nội dung đoạn video, con kỳ đà có họ hàng với rồng Komodo đã tung đòn "hiểm", dùng đuôi quật mạnh về phía hổ mang chúa khiến đối thủ choáng váng. Liệu hổ mang chúa có chiêu độc nào đọ lại với kỳ đà hay sẽ bỏ mạng?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ky-da-khung-tung-don-cuc-hiem-khien-ho-mang-chua-choang-vang-truoc-doi-thu-khong-he-nhe-ky-426986.html