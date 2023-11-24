Kinh hoàng cảnh tượng sau bão tuyết đi qua, từng mảng tuyết lớn rơi từ mái nhà xuống gây nguy hiểm cho người qua đường

Video ghi lại cảnh tượng những mảng tuyết từ nhiều mái nhà rơi xuống, làm hư hại các biển báo và cơ sở hạ tầng ở thành phố Jixi, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc vào ngày 20/11. Những mảng tuyết nặng nề rơi từ nhiều mái nhà xuống, làm hư hại các biển báo, cơ sở hạ tầng và gây nguy hiểm cho người qua đường, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.
Đời Sống 01:38 24/11/2023

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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