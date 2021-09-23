Kinh hoàng cảnh nữ tài xế lùi xe đâm ngay vào xà ngang lan can khiến ô tô treo lủng lẳng

Một số người qua đường sau đó đã cố gắng giữ mui xe đề phòng chiếc xe này rơi khỏi lề đường, trong khi một người đi đường nữ đã giúp người lái xe ô tô bước ra khỏi xe một cách an toàn. Sau khi xe nâng đến, nó nâng chiếc xe lên từ phía dưới và chiếc xe đã được đưa trở lại mặt đường.

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