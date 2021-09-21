Kim Tự Tháp công trình bằng đá bí ẩn nhất thế giới và những điều bí ẩn đằng sau nền văn minh Ai Cập cổ đại

Theo các nhà sử học, Imhotep (2667-2648 TCN) chính là người đã phụ trách xây dựng nên kim tự tháp đầu tiên của nền văn minh Ai Cập cổ đại và đó là kim tự tháp bậc thang Djoser. Kim Tự Tháp là công trình bằng đá bí ẩn nhất thế giới, đến hiện tại vẫn chưa ai có thể giải thích được.

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