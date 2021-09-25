Không cần diện bikini ‘bé xíu’ nóng bỏng nhưng ‘nữ thần cầu lông’ chỉ mặc đồ thể thao vẫn gây sốt nhờ sắc đẹp lay động lòng người

Vương Doanh còn gọi là Gia Gia là một trong những hot girl mạng xã hội nổi tiếng của Trung Quốc. Cô nàng chỉ mặc đồ thể thao vẫn đẹp hút hồn nhờ thân hình thon gọn, bờ vai thanh mảnh, vòng một căng đầy và vòng eo con kiến.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khong-can-dien-bikini-be-xiu-nong-bong-nhung-nu-than-cau-long-chi-mac-do-the-thao-van-gay-sot-nho-sac-dep-lay-dong-long-nguoi-426746.html