Khoảnh khắc hiếm có khi gấu mẹ dạy đàn con chơi cầu trượt, khiến ai nấy đều ngỡ ngàng

Một con gấu mẹ và gấu con đã chứng mình rằng học sinh tiểu học, mầm non không phải là đối tượng duy nhất có thể chơi trong sân.Các giáo viên tại trường tiểu học Isaac Dickson đã vô cùng sửng sốt khi thấy hai mẹ con nhà gấu đang đùa nghịch cầu trượt trong khu vui chơi ngoài trời thay vì đám đông trẻ nhỏ thường thấy.
Đời Sống 12:00 26/09/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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