Khoảnh khắc đứa trẻ 'chạy ào' ra đường bị xe máy đâm chí mạng người chứng kiến tay chân bủn rủn

Theo diễn biến trong đoạn clip ghi lại cho thấy, một cháu bé đã chạy qua chạy lại vui chơi hai bên đường. Đúng lúc cháu bé băng qua đường mà không chú ý quan sát đã bị một chiếc xe máy đang đi đâm trúng. Cú đâm khá mạnh khiến bé trai ngã ra đường.
Đời Sống 10:00 25/09/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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