Khoảnh khắc diệu kỳ, ném đá xuống hồ nước, một cánh cổng không gian mở ra khiến người xem mắt tròn mắt dẹt vì kinh ngạc

Hiện tượng diệu kỳ này xuất hiện tại một hồ nước ở Roma, Queensland, Australia. Đó là hình ảnh phản chiếu khi một người ném đá xuống hồ nước trông giống như cánh cổng dẫn đến một không gian khác.
Đời Sống 02:12 27/11/2023

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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