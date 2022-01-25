Khó chịu vì liên tục bị săn ảnh, sư tử cái lao tới bật nóc xe khiến du khách thất kinh

Đoàn du khách đang vào tham quan sở thú nguyên sinh, khi được tận mắt nhìn thấy những con sư tử to lớn ngoài đời thực, các cô gái liên tục dùng máy ảnh để ghi lại những thước hình quý giá. Tuy nhiên sau đó, một con sư tử đã lao đến và dùng răng mở cửa ô tô khiến ai nấy đều hoảng hồn.
Đời Sống 09:11 25/01/2022

An Nhiên (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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