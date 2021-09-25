Hộp đựng pin sạc bất ngờ phát nổ liên tục khoảng 4 phút, ngọn lửa bùng cháy dữ dội khiến cả văn phòng dày đặc khói, cảnh tượng thật kinh hoàng

Khoảnh khắc kinh hoàng được ghi lại tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc hôm 22/9 cho thấy một quả cầu lửa khổng lồ bất ngờ bùng phát từ một hộp đựng pin được đặt trên sàn của văn phòng.
Đời Sống 13:10 25/09/2021

Bích Thu (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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