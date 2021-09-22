Hồi hộp trước khoảnh khắc giải cứu hai cụ già trên xe ô tô đang bốc cháy như 'hỏa diệm sơn'

Sự việc xảy ra trên tuyến cao tốc thuộc hạt San Diego, bang California, Mỹ và đã được người đi đường ghi lại. Danh tính của cặp đôi gặp nạn trong vụ việc được xác định là Ken và Joan Williamson, 90 và 92 tuổi. Thời điểm trên họ đang lái xe để du lịch thì bất ngờ bị một xe khác tông mạnh từ phía sau, dẫn đến vụ hỏa hoạn. Hiện cả 2 ông bà chỉ bị thương nhẹ sau vụ tai nạn.
Đời Sống 13:06 22/09/2021

Minh Thư | Theo Phụ nữ sức khỏe

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