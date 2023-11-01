Hồi hộp nghẹt thở toàn cảnh quá trình giải cứu rắn hổ mang chúa quằn quại trong tuyệt vọng khi bị mắc kẹt trong nắp chai rượu

Video ghi lại cảnh tượng 2 người đàn ông giải cứu rắn ở Ấn Độ đã giải cứu một con rắn hổ mang chúa bị mắc kẹt đầu của nó với nắp chai rượu. Nguyên nhân rất có thể vì tò mò mà bằng cách nào đó, con rắn hổ mang chúa đã tự chui đầu mình vào chiếc nắp chai, để rồi mắc kẹt không thể thoát thân.
Đời Sống 16:43 01/11/2023

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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