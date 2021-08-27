Hồi hộp giây phút người qua đường phá cửa kính cứu tài xế bất động, tình huống khẩn cấp khiến nhiều người vô cùng lo lắng

Sự việc xảy ra vào ngày 25/7 trên đường cao tốc Atlanta, bang Georgia, Mỹ. Theo đó, một chiếc xe bán tải đang chạy rất chậm trên đường bên trong xe tài xế gần như bất động. Mọi người xung quanh đã tìm mọi cách để giải cứu cho người tài xế.
Đời Sống 07:05 27/08/2021

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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