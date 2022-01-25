Hành động theo chiến lược đánh úp đối thủ khi mất cảnh giác, những 'gã côn đồ' trên đồng cỏ dễ dàng hạ gục 'chúa tể rừng xanh' ngay trong đêm tối

Linh cẩu thường không được đánh giá cao về khả năng săn mồi nhưng đôi lúc, chúng khiến con người phải nhìn nhận lại bằng một con mắt khác. Thay vì chiến đấu trực diện, bầy linh cẩu chọn thời điểm đêm khuya khi sư tử đã mất cảnh giác để đánh úp đối thủ bằng màn "hội đồng" cực gắt.
Đời Sống 06:00 25/01/2022

An Nhiên (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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