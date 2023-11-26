Giật mình khi nghe tiếng động lớn, người đàn ông đứng dậy kiểm tra thì bị chó pitbull trốn khỏi nhà, điên cuồng tấn công và cái kết thót tim

Sự việc xảy ra vào ngày 19/11, tại tỉnh Rayong, Thái Lan. Hình ảnh ghi lại cho thấy người đàn ông đang lướt điện thoại thì đứng dậy để xem tiếng sủa lớn là gì. Bất ngờ, một con chó hung hãn chạy lao vào tấn công. Chủ nhà phải đích thân lao ra giải cứu người đàn ông.
Đời Sống 16:00 26/11/2023

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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