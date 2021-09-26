Giật mình hốt hoảng khi phát hiện ‘vị khách không mời’ từ thiên nhiên hoang dã ‘ghé thăm nhà’, nhận ngay những phần ăn ‘miễn phí’

Một con nai to lớn thường xuyên ghé vào vườn sau của một gia đình ở Poolewe, Wester Ross, Scotland. Hình ảnh do camera ghi lại cho thấy con nai đến căn nhà này hầu như mỗi ngày để tìm thức ăn.

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