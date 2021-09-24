Gái xinh Nhật Bản mặc bikini mảnh như sợi chỉ, ngang nhiên tản bộ ngoài đường còn cố ý tạo nhiều tư thế khêu gợi khiến người xem 'đỏ mặt'

Một cô gái người Nhật Bản bất ngờ hướng vào camera cởi ra chiếc khăn duy nhất trên người mình để lộ cảnh xuân mướt mát. Cô này sau đó thản nhiên đi bộ giữa phố bất chấp ánh nhìn của những người xung quanh. Thậm chí, cô còn cố ý tạo rất nhiều tư thế táo bạo làm ai nấy cũng phải ngỡ ngàng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gai-xinh-nhat-ban-mac-bikini-manh-nhu-soi-chi-ngang-nhien-tan-bo-ngoai-duong-con-co-y-tao-nhieu-tu-the-kheu-goi-khien-nguoi-xem-do-mat-426682.html