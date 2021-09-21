Gái xinh lặn xuống ao 'săn' cá khổng lồ, cảnh tưởng tiếp theo khi cô ngoi lên mặt nước khiến người xem vừa mừng vừa sợ

Một cô gái lặn xuống ao bắt cá. Con cá đã bị tóm khi cô ngoi lên khỏi mặt nước nhưng điều khiến nhiều người hoảng hồn là sinh vật này đang ngoạm một phần cánh tay cô. Tuy nhiên, được biết, đây là một trong những kỹ thuật bắt cá bằng tay không và cánh tay của cô gái đã được mang một lớp găng dày để bảo vệ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gai-xinh-lan-xuong-ao-san-ca-khong-lo-canh-tuong-tiep-theo-khi-co-ngoi-len-mat-nuoc-khien-nguoi-xem-vua-mung-vua-so-425835.html